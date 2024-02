Μεγάλη Βρετανία: Εταιρεία στο Λονδίνο απέλυσε καθαρίστρια, επειδή έφαγε ένα «παρατημένο» σάντουιτς

Μια καθαρίστρια, εργαζόμενη σε κορυφαία δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου, υπέβαλε μήνυση επειδή την απέλυσαν, γιατί… τόλμησε να φάει ένα ξεχασμένο σάντουιτς με τόνο, που βρήκε σε μια αίθουσα συνεδριάσεων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα RollOnFriday, η καθαρίστρια Γκαμπριέλα Ροντρίγκεζ απολύθηκε από την υπηρεσία καθαρισμού όπου εργαζόταν, με την επωνυμία Total Clean, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2023.

Η Ροντρίγκεζ, μία ανύπαντρη μητέρα από το Εκουαδόρ, φέρεται να απολύθηκε από την εργασία της κατόπιν παραπόνων εκπροσώπων της νομικής εταιρείας «Devonshires Solicitors», πως σε ημέρα και ώρα που εργαζόταν εκεί έφαγε ένα παρατημένο σάντουιτς, το οποίο κόστιζε μόλις 1,90 δολάρια!

Cleaner fired for eating a $1.90 tuna sandwich left behind after a meeting files lawsuit: report https://t.co/8sDxizPDbq pic.twitter.com/XUeI0MLjQa

— New York Post (@nypost) February 21, 2024