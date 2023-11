Λονδίνο: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σταθμού St. Pancras είναι φτιαγμένο από 3.800 βιβλία!

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπαίνει σιγά-σιγά το Λονδίνο με τα πρώτα χριστουγεννιάτικά δέντρα να παίρνουν τη θέση τους σε περίοπτα σημεία της πόλης, τραβώντας την προσοχή των Λονδρέζων.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του St. Pancras, του μεγαλύτερου και πιο κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού στο Λονδίνο, αποκαλύφθηκε και είναι εντυπωσιακό. Μάλιστα, είναι η χαρά των βιβλιόφιλων καθώς είναι φτιαγμένο από 3.800 βιβλία, τα οποία έχουν ζωγραφιστεί στο χέρι και περιλαμβάνουν εμβληματικούς χριστουγεννιάτικους τίτλους, όπως το «A Christmas Carol» του Charles Dickens και το «The Lion, The Witch and the Wardrobe» του C.S. Lewis.

Σε συνεργασία με το Hatchards, το παλαιότερο βιβλιοπωλείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο σταθμός St. Pancras δημιούργησε ένα υπέροχο, χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 12 μέτρων που διαθέτει μια ελικοειδή σκάλα, η οποία τυλίγεται γύρω από 270 ράφια βιβλίων και είναι φωτισμένη με φωτάκια.

Image

Στη βάση του δέντρου υπάρχουν οκτώ φιλόξενες «φωλιές», καθεμία από τις οποίες διαθέτει ένα σημείο, έναν αναπαυτικό, βελούδινο καναπέ σε μπορντώ ή πράσινο χρώμα, με ξύλινη επένδυση, όπου οι βιβλιόφιλοι μπορούν να σταματήσουν, να καθίσουν και να διαβάσουν.

