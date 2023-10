Kύπριος χόρεψε με 319 ποτήρια στο κεφάλι και μπήκε στο Γκίνες

Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης κατάφερε να χορέψει, ισορροπώντας στο κεφάλι του 319 γυάλινα ποτήρια και μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες. Ο 62χρονος κάνει τον συγκεκριμένο χορό από το 1995, ενώ τα πρωινά δουλεύει ως ασφαλιστικός σύμβουλος.

Το προηγούμενο ρεκόρ Γκίνες ανήκε στον επίσης Κύπριο Ντίνο Καντή ο οποίο είχε χορέψει με 270 γυάλινα ποτήρια στο κεφάλι του.

Ο Κύπριος χρησιμοποίησε εννέα δίσκους με ποτήρια συνολικού βάρους 30 κιλών. Μάλιστα, δεν κράτησε μόνο 10 δευτερόλεπτα τους δίσκους στο κεφάλι του όπως προβλέπεται για να αναγνωριστεί το Ρεκόρ Γκίνες αλλά συνέχισε να χορεύει για αρκετά ακόμα δευτέρολεπτα.

New record: Most wine glasses balanced on the head - 319 by Aristotelis Valaoritis (Cyprus) 🍷

Come for the balancing, stay for the smash at the end 😅 pic.twitter.com/9lStjoSAZy

— Guinness World Records (@GWR) October 19, 2023