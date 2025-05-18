Κρεμάστηκε 25 λεπτά από τα μαλλιά της και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες

Μια επαγγελματίας καλλιτέχνης τσίρκου έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, αφού κατάφερε να κρεμαστεί για 25 λεπτά και 11,3 δευτερόλεπτα από τα μαλλιά της.

Η 39χρονη Λειλά Νουν, που ειδικεύεται στο συγκεκριμένο νούμερο στο τσίρκο, προσπάθησε να καταρρίψει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που κρέμεται από τα μαλλιά της επιλέγοντας μια γραφική τοποθεσία στο Εθνικό Πάρκο Redwood στην Καλιφόρνια.

Η Noon δήλωσε ότι χρειάστηκαν δύο χρόνια προπόνησης και ανάπτυξης της αντοχής της για να καταρρίψει το ρεκόρ των 23 λεπτών και 19 δευτερολέπτων που είχε καταρρίψει ο Αυστραλός Suthakaran Sivagnanathurai το 2011.

She spent over 25 minutes suspended by her own hair 👀 pic.twitter.com/HxYq4HVIAB — Guinness World Records (@GWR) May 13, 2025

Η 39χρονη δήλωσε ότι ο στόχος της στην προσπάθειά της να καταρρίψει το ρεκόρ ήταν να αποδείξει τι μπορεί να επιτευχθεί με τη δύναμη του μυαλού.

