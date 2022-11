Κέρδισε στο λαχείο 100.000 δολάρια και επιστρέφοντας από την είσπραξη κέρδισε ακόμα 300.000!

«Αν έχεις τύχη διάβαινε…», «Κι αν σου κάτσει;» Όποιο σλόγκαν κι αν διαλέξει κανείς είναι πολύ λίγο για να περιγράψει την τύχη που είχε γυναίκα στις ΗΠΑ.

Για τους λάτρεις των κόμικς, ούτε ο «Γκαστόνε», το πιο τυχερό παπί του κόσμου, δεν θα μπορούσε να την συναγωνιστεί.

Μία υπερτυχερή κέρδισε το λαχείο, όχι μία, αλλά δυο φορές συνεχόμενα. Συγκεκριμένα, πήγε να εισπράξει τα πρώτα κέρδη της και επιστρέφοντας σπίτι της ανακάλυψε ότι κέρδισε ξανά.

Η 70χρονη, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, κέρδισε 100.000 δολάρια σε δελτίο λοταρίας που αγόρασε από την «Speedy Gas» στο Newark του Delaware.

Μια εβδομάδα αργότερα πήγε να πάρει τα κέρδη της και μάλιστα είπε στους υπαλλήλους εκεί ότι ήταν η μεγαλύτερη νίκη της από τότε που άρχισε να παίζει τη Λοταρία του Ντέλαγουερ πριν από επτά χρόνια.

Καθώς οδηγούσε για να επιστρέψει στο σπίτι της, η τυχερή κυρία αποφάσισε να πάρει τρία δελτία «Serious Money» από τον Tiger Mart στο Ντόβερ και σε ένα κέρδισε 300.000 δολάρια!

