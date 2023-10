Κάμερα κυκλοφορίας «τσάκωσε» σκύλο πίσω από το τιμόνι!

Ένας σκύλος είχε ανάγκη από λίγη ταχύτητα… και το πλήρωσε ο Σλοβάκος οδηγός που άφησε το τετράποδο να βρεθεί πίσω από το τιμόνι στο αυτοκίνητό του. Πιο συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο στον άντρα, όταν μια κάμερα κυκλοφορίας κατέγραψε τον σκύλο του να κάθεται στο τιμόνι του οδηγού και το όχημα να κινείται πάνω από το όριο ταχύτητας στο χωριό Šterusy της δυτικής Σλοβακίας.

Η σλοβακική αστυνομία μοιράστηκε την πρωτοφανή είδηση στα social media κάνοντας χιούμορ για τον ασυνείδητο και ανεύθυνο οδηγό του οχήματος. «Κύριε σκύλε υπερβήκατε το όριο ταχύτητας στο χωριό. Παρακαλώ τα δικαιολογητικά σας», αναφέρει η ανάρτηση στο Facebook. «”Δεν έχω…”, γαύγισε ο σκύλος. Λοιπόν, θα πληρώσετε πρόστιμο», ανέφερε η αστυνομία στην ψεύτικη συνομιλία.

