Quavo: Ο ράπερ έφαγε ένα χοτ-ντογκ με νιφάδες χρυσού που κοστίζει «100 χιλιάδες δολάρια»

Ο Quavo, γνωστός ράπερ από την Αμερική, προκάλεσε αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού ανέβασε ένα βίντεο με τον εαυτό του να απολαμβάνει ένα χοτ-ντογκ, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, άξιζε εξαψήφιο ποσό.

Το πρώην μέλος των «Migos» έφαγε το fast food σε ένα εστιατόριο στη Γαλλία. Ο διάσημος ράπερ όμως επέλεξε μια ασυνήθιστη γαρνιτούρα, πέρα από την τυπική κέτσαπ και μουστάρδα. Συγκεκριμένα, το χοτ-ντογκ ήταν πασπαλισμένο με νιφάδες χρυσού, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, ανέβασαν σημαντικά την τιμή του φαγητού.

Quavo eats a golden “glizzy” in France that he said costs $100,000 pic.twitter.com/r0XKXaik2y

— Daily Loud (@DailyLoud) September 30, 2023