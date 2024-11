Ιταλία: Ο influencer του Θεού, που πέθανε σε ηλικία 15 ετών, αναμένεται να ανακυρηχθεί σε άγιο

Ο Πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε ότι ο Μακαριστός Κάρλο Ακούτις ένας νέος καθολικός που αγαπήθηκε για τη ζωντανή πίστη και τη μαρτυρία του για την αγιότητα. Και θα αγιοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου επετειακού εορτασμού αφιερωμένου στους νέους.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση έγινε στο τέλος της εβδομαδιαίας γενικής ακρόασης του Πάπα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, κατά τη διάρκεα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού.

Ο Κάρλο Ακιούτις πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών, αλλά κιόλας τον έχουν ονομάσει «προστάτη άγιο του διαδικτύου», θα αγιοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Ιωβηλαίου για τους εφήβους στις 25 έως τις 27 Απριλίου, σύμφωνα με το www.catholicnewsagency.com.

Το σώμα του Κάρλο Ακούτις εκτίθεται στην Ασίζη της Ιταλίας και παρόλο που οι αρχές της Καθολικής Εκκλησίας έχουν πει ότι το σώμα δεν είναι άφθαρτο, η σχεδόν άθικτη εμφάνισή του είναι εκπληκτική όπως θα δείτε στο βίντεο.

📹VIDEO | The body of Blessed Carlo Acutis is exposed in Assisi, Italy, and even though authorities within the Catholic Church have said the body is not incorrupt, his almost intact appearance is astounding. Future Saint Carlo Acutis, pray for us! pic.twitter.com/97I0BTq97K

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) November 20, 2024