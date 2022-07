Ισραήλ: Τρύπα 13 μέτρων σε πισίνα «κατάπιε» 32χρονο (video)

Ένα πολύ τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ισραήλ, όταν «καταβόθρα» βάθους 13 μέτρων άνοιξε σε πισίνα και κατάπιε έναν άνδρα, σε εταιρικό πάρτι σε βίλα, 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ. Το θύμα ήταν 32χρονος εργαζόμενος της εταιρείας.

Όλα εκτυλίσσονται σε κλάσματα δευτερολέπτου και προτού καλά-καλά συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει, οι καλεσμένοι έρχονται αντιμέτωποι με το σοκ. Αμέσως μετά, καταβάλλονται δραματικές προσπάθειες για να σωθεί ο 32χρονος, δεν πετυχαίνουν όμως καθώς το βάθος είναι μεγάλο και ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσουν οι διασώστες στο θύμα είναι μακρύς.

Σύμφωνα με αναφορές των ξένων μέσων ενημέρωσης, οι διασώστες χρειάστηκαν τέσσερις ώρες για να φτάσουν στο θύμα, τον Κλιλ Κίμι, σε βάθος 13 μέτρων.

Ένας δεύτερος άνδρας έπεσε στην καταβόθρα, όμως κατάφερε να μην παρασυρθεί και τελικά διασώθηκε με ελαφριά τραύματα.

Στο πάρτι, σύμφωνα με αναφορές, βρίσκονταν 50 άνθρωποι ενώ την στιγμή του δράματος έξι ήταν στην πισίνα.

Ξαφνικά, το νερό άρχισε να μειώνεται και η καταβόθρα άνοιξε.

Μετά το εφιαλτικό συμβάν, δύο άνθρωποι κάθησαν στο εδώλιο.

Οι δύο που συνελήφθησαν ήταν ζευγάρι 60άρηδων, ιδιοκτήτες του σπιτιού με την μοιραία πισίνα. Κατηγορήθηκαν για πρόκληση θανάτου από αμέλεια.

Η πισίνα φέρεται να δημιουργήθηκε χωρίς την απαραίτητη άδεια ενώ έρευνες έχουν αρχίσει να διεξάγονται για το περιστατικό.

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp

— Noam Blum (@neontaster) July 21, 2022