ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας που προσπάθησε να διασχίσει τον Ατλαντικό μέσα σε τεράστιο τροχό για χάμστερ

Προσπάθησε να διασχίσει τον Ατλαντικό χρησιμοποιώντας τροχό για χάμστερ, αλλά σε μέγεθος ανθρώπου, και τελικά συνελήφθη. Ο Ρέζα Μπαλούτσι, από τη Φλόριντα, βρέθηκε περίπου 70 ναυτικά μίλια έξω από το νησί Tybee της Τζόρτζια, στις 26 Αυγούστου.

Ο άνδρας προσπαθούσε να φτάσει μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 4.000 μίλια μακριά, βασιζόμενος σε ένα αρκετά φιλόδοξο εγχείρημα. Σημειώνεται ότι πριν από περίπου 10 χρόνια, το 2014, επιχείρησε να θέσει για πρώτη φορά σε εφαρμογή το σχέδιό του, με την πρώτη έκδοση του «υδάτινου» τροχού να κοστίζει 4.500 δολάρια.

This morning, the #FCSO responded to a call about a vessel washing ashore in the Hammock area.

Thank you to the concerned citizens who reported this. We are happy to announce that the occupant of the vessel is safe with no injuries! #SeeSomethingSaySomething pic.twitter.com/zlenQd1tX7

— Flagler County Sheriff’s Office (@FlaglerSheriff) July 24, 2021