ΗΠΑ: Οι καταρράκτες που αψηφούν τη βαρύτητα (βίντεο)

Ο νόμος της βαρύτητας από μία πρώτη μιατιά δεν φαίνεται να ισχύει για τους καταρράκτες που βρίσκονται στη Γιούτα των ΗΠΑ , με το νερό να πέφτει με ορμή στο έδαφος της Γης.

Στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών συνέβη τις προηγούμενες ημέρες ένα περιστατικό που ήρθε να αλλάξει ότι γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο που καταγράφηκε από drone, με το τρεχούμενο νερό να έχει αντίθετη κατεύθυνση και να πηγαίνει προς τον ουρανό.

Ειδικότερα, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην πολιτεία της Γιούτα, οι καταρράκτες –σήμα κατατεθέν της περιοχής- είχαν αντίθετη ροή, με το θέαμα να είναι εντυπωσιακό.

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε στα social media και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους χρήστες, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα viral.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Have you ever seen a waterfall flow UPWARDS? Well, thanks to this drone footage, now you have. This jaw-dropping moment was a result of strong winds in Ivins, Utah.

‘Seriously the most incredible day for such unique conditions!’ wrote drone photographer RJ Hooper on Facebook. pic.twitter.com/xyrmOxXWIg

— NowThis (@nowthisnews) January 25, 2023