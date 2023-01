Χαβάη: Εικόνες μυστήριο στον ουρανό - Πώς εξηγήθηκε η μπλε σπείρα

Μυστήρια εικόνα σχηματίστηκε στον ουρανό της Χαβάη πριν από μία περίπου εβδομάδα καθώς εμφανίστηκε ένα μπλε αντικείμενο σπειροειδούς σχήματος.

Το ασυνήθιστο σχήμα εντοπίστηκε από το τηλεσκόπιο Subaru του Εθνικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου της Ιαπωνίας στις 18 Ιανουαρίου πάνω από το Μάουνα Κέα στη Χαβάη. Όταν το Εθνικό Αστρονομικό Παρατηρητηρίο της χώρας μοιράστηκε την ανακάλυψη στο επίσημο κανάλι της στο YouTube, η ομάδα έγραψε σύμφωνα με το Unilad: «Στην αρχή ήταν απλώς μια μικρή κουκκίδα. Στη συνέχεια, εκτίναξε κάτι που έμοιαζε με τόξο. Έγινε ελαφρώς μεγαλύτερη. Μια φωτεινή κουκκίδα εμφανίστηκε στη σταγόνα και στη συνέχεια μεγάλωσε και μετατράπηκε σε σπείρα».

Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν εικασίες. «Είναι ένα ρήγμα στο χωροχρονικό συνεχές», σχολίασε κάποιος εμφανώς επηρεασμένος από τις ταινίες της Marvel. Όπως όμως αποδείχτηκε, η πραγματική αιτία αυτής της μυστηριώδους μπλε δίνης στον ουρανό είναι η ίδια αιτία που προκαλεί πολλά άλλα ασυνήθιστα φαινόμενα αυτές τις μέρες.

Η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία σημείωσε ότι η περίεργη εμφάνιση στον ουρανό φαίνεται να συνδέεται με την τελευταία εκτόξευση δορυφόρου της SpaceX. Η SpaceX εκτόξευσε με επιτυχία τον πύραυλό της Falcon 9 από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα στις 18 Ιανουαρίου. Αφού ένας πύραυλος εκτοξευθεί στο διάστημα και γίνει δορυφόρος, θα επιστρέψει στη γη - αλλά όχι πριν εκτοξεύσει τα υπόλοιπα καύσιμα του πυραύλου. Κάτι που εξηγεί τη στροβιλώδη μπλε σπείρα.

Έτσι, όταν το καύσιμο του πυραύλου εκτοξεύεται από τον πύραυλο, παγώνει και κρυσταλλώνεται σε σχήμα σπείρας και στη συνέχεια φωτίζεται από τον ήλιο. Σύμφωνα με το Spaceweather.com, οι «σπείρες SpaceX» είναι αρκετά συχνές πάνω από τον Ειρηνικό.

