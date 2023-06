ΗΠΑ: 10χρονη χάθηκε στο δάσος, αλλά επιβίωσε μόνη της για 24 ώρες

Μια 10χρονη κοπέλα επέζησε μόνο της, για περισσότερες από 24 ώρες, σε οροσειρά στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, αφότου χάθηκε μέσα στο δάσος.

Η Shunghla Mashwani έχασε τα ίχνη της οικογένειάς της την Κυριακή, ενώ έψαχνε μια πεζογέφυρα μέσα στο δάσος, δίπλα σε ποτάμι.

Λίγο πριν το μεσημέρι, οι συγγενείς της διαπίστωσαν πως η μικρή λείπει και άρχισαν να την ψάχνουν, με τις προσπάθειές τους, ωστόσο να μην στέφονται από επιτυχία.

Στην περιοχή είναι πολύ δύσκολη η τηλεφωνική επικοινωνία καθώς δεν υπάρχει σήμα, αλλά κάτοικος της περιοχής τούς βοήθησε να καλέσουν την αστυνομία, μετά από περίπου δύο ώρες αναζήτησης.

Στην περιοχή εστάλη ομάδα διάσωσης, μεταξύ των οποίων και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, drones και ελικόπτερα.

Η περιοχή στην οποία χάθηκαν τα ίχνη της 10χρονης περιγράφεται ως «απότομη, τραχιά και απομακρυσμένη, με πυκνά δέντρα και χαμηλή βλάστηση».

Περίπου στις 15:00 της Δευτέρας, δύο ομάδες διάσωσης κατάφεραν να εντοπίσουν την Shunghla σώα σε απόσταση περίπου 2,5 χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχε χαθεί. Έφερε μερικές τραύμα, αλλά ελαφριά.

@Starlink when you need it the most!

10-year-old Shunghla Mashwani went missing Sunday in the Cle Elum River Valley, Washington. With no cell signal in the valley, the family searched for the girl for two hours until a passerby noticed them and offered them to use the Starlink… pic.twitter.com/P2CLewYQ8U

— S.E. Robinson, Jr. (@SERobinsonJr) June 8, 2023