Αυστραλία: Τροχαίο με λεωφορείο που επέστρεφε από γαμήλια γιορτή - Τουλάχιστον 10 νεκροί

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με αποτέλεσμα δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι ένδεκα να τραυματιστούν στην περιοχή Χάντερ, στη Νέα Νότια Ουαλία, κοντά στην πόλη Γκρέτα, κάπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Πρόκειται για περιοχή με αμπελώνες, που εκτιμούν πολύ οι τουρίστες.

Ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε με αστυνομική συνοδεία σε νοσοκομείο για να υποβληθεί στις υποχρεωτικές εξετάσεις.

«Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, δέκα άνθρωποι είναι νεκροί. Ένδεκα [τραυματίες] διακομίστηκαν σε νοσοκομείο οδικώς και με ελικόπτερο, [άλλοι] 18 επιβάτες είναι σώοι», ανέφερε η αστυνομία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας πως ο απολογισμός των θυμάτων είναι προσωρινός.

