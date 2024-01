ΙΧ κόπηκε στη μέση σε σύγκρουση με εκχιονιστικό - Απίστευτο βίντεο

Η οδήγηση στο χιόνι είναι από μόνη της μια αγχωτική εμπειρία που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και απαλές κινήσεις.

Όταν λοιπόν αποφασίσεις να οδηγήσεις σε χιονισμένες συνθήκες όπως οδηγείς στο στεγνό οδόστρωμα, τότε είναι πολύ πιθανό να βρεθείς προς εκπλήξεων.

Ακριβώς αυτό διαπίστωσε ο οδηγός ενός ΙΧ, ο οποίος πήρε μια πολύ λανθασμένη απόφαση σε περιφερειακό δρόμο της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Από την κάμερα καταγραφής ενός εκχιονιστικού οχήματος εμφανίζεται από το αντίθετο ρεύμα να πλησιάζει ένα φορτηγό. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο να κάνει προσπάθεια να προσπεράσει το φορτηγό χωρίς να έχει καθαρή ορατότητα.

Ο οδηγός προσπαθεί να επιταχύνει και να μαζευτεί στο ρεύμα κυκλοφορίας του, αλλά δεν τα καταφέρνει με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο εκχιονιστικό. Το σημείο της σύγκρουσης ήταν ακριβώς πίσω από την κεντρική κολώνα του Subaru με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κοπεί κυριολεκτικά στη μέση.

Note to self: don't try to pass when roads are covered in snow and slush.

Thankfully, no one was injured in this crash. pic.twitter.com/pO1haHGk1P

— NYSDOT (@NYSDOT) January 18, 2024