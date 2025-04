Ιαπωνία: Επιβάτης φρίκαρε σε πτήση και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Ένας φρικαρισμένος επιβάτης που δάγκωσε αεροσυνοδό απομακρύνθηκε σηκωτός από το αεροπλάνο.

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν είναι γνωστή, καταγράφηκε από άλλον επιβάτη να απομακρύνεται από την αστυνομία στο Σαπόρο της Ιαπωνίας.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 17 Απριλίου σε πτήση που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το Σαπόρο της Ιαπωνίας για την Ταϊπέι της Ταϊβάν.

Λίγο μετά την επιβίβαση, ο επιβάτης φέρεται να συγκρούστηκε με μια αεροσυνοδό και αρνήθηκε να κάτσει στη θέση του, προκαλώντας αναστάτωση, σύμφωνα με το Jam Press.

Crazed passenger carried off plane after chomping down on crew member — see the wild video https://t.co/qv9d7b7UKr pic.twitter.com/CEbbrT4QuW

— New York Post (@nypost) April 18, 2025