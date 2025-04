Γιγαντιαίος αλιγάτορας εισβάλλει σε γήπεδο και διακόπτει παιχνίδι

Άφωνοι έμειναν οι παίκτες γκολφ στο διάσημο Ocean Course του νησιού Κίαγουα στη Νότια Καρολίνα. Ένας γιγαντιαίος αλιγάτορας διέσχισε το γήπεδο και κατευθύνθηκε προς το κοντινό υδάτινο σημείο.

Το παιχνίδι διεκόπη και όλοι έβγαλαν τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τη στιγμή. Ο αλιγάτορας, αφού απόλαυσε τον ήλιο και τράβηξε όλα τα βλέμματα, απομακρύνθηκε ήρεμα προς το νερό.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο X από τον δημοφιλή λογαριασμό Rick Golfs και έγινε αμέσως viral.

Insane crocodile at the Kiawah Ocean Course! Props to the cameraman for getting close.

For a $600 green fee, you not only get to shoot a 103, but you get to meet this specimen!

My buddy sent me this. They literally walked right by him and then he crossed over the tee box… pic.twitter.com/YDaCAcQ63k

— Rick Golfs (@Top100Rick) April 2, 2025