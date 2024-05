Εργοδότης δίνει 10ήμερη άδεια στους υπαλλήλους του, όταν νιώθουν δυστυχισμένοι

Ένας μεγιστάνας του λιανικού εμπορίου στην Κίνα εισήγαγε μια νέα έννοια την «άδεια δυστυχίας» για τους υπαλλήλους, με στόχο την προώθηση μιας υγιέστερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Αισθάνεστε ψυχολογικά άσχημα, αλλά πρέπει να πάτε για δουλειά; Οι περισσότεροι από εμάς θα απαντήσουμε «ναι», όχι όμως και το προσωπικό αυτής της εταιρείας που μπορεί πλέον να πάρει άδεια – όχι μία και δύο ημέρες, αλλά δέκα!

Ο Yu Donglai, ιδρυτής και πρόεδρος της Pang Donglai, μιας μεγάλης εταιρείας στο λιανικό εμπόριο στην επαρχία Henan της Κίνας, που διαχειρίζεται πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι του θα μπορούν να ζητούν 10 ημέρες πρόσθετης άδειας, αν δεν νιώθουν χαρούμενοι.

«Θέλω κάθε εργαζόμενος να έχει ελευθερία. Όλοι έχουν στιγμές που δεν είναι ευτυχισμένοι. Έτσι, αν δεν είστε ευτυχισμένοι, μην έρχεστε στη δουλειά», δήλωσε ο Yu στο 2024 Supermarket China Week τον περασμένο μήνα.

«Το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το δικό του χρόνο ανάπαυσης και να έχει επαρκή χαλάρωση εκτός εργασίας», εξήγησε.

«Η διοίκηση δεν μπορεί να αρνηθεί τη συγκεκριμένη άδεια. Η άρνηση αποτελεί παραβίαση των κανόνων», πρόσθεσε ο Yu, μιλώντας σε εκδήλωση για το λιανικό εμπόριο στην πόλη του.

