Έργο του Μπομπ Ρος από το 1ο επεισόδιο της εκπομπής «The Joy of Painting» πωλείται πάνω από 9,8 εκατ. δολάρια

Ένα υπογεγραμμένο έργο του καλλιτέχνη Μπομπ Ρος από το πρώτο επεισόδιο της δημοφιλούς εκπομπής του «The Joy of Painting» (Η Χαρά της Ζωγραφικής) θα πουληθεί σε δημοπρασία για πάνω από 9,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πίνακας ζωγραφικής, λάδι σε καμβά 24"x18" με τίτλο «A Walk in the Woods», δημιουργήθηκε το 1983 στην αρχή της τηλεοπτικής καριέρας του καλλιτέχνη και πωλείται από τη γκαλερί Modern Artifact στη Μινεάπολη της Μινεσότα, στις ΗΠΑ. Ο πίνακας περιγράφεται από την Modern Artifact «ο πιο σημαντικός ιστορικά πρωτότυπος πίνακας του Μπομπ Ρος που δημιουργήθηκε ποτέ».

