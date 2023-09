Ένα τροχαίο αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ – Πολυτελή Supercars «χύθηκαν» στο οδόστρωμα

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο A20, κοντά στο Farningham της Αγγλίας.

Ευτυχώς σε αυτό το ατύχημα κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, όμως εννέα supercars βρέθηκαν ντελαπαρισμένα στο οδόστρωμα. Ένα φορτηγό που μετέφερε τα πολυτελή αυτοκίνητα ανατράπηκε στον αυτοκινητόδρομο με αποτέλεσμα μοντέλα Mercedes, Ferrari, Bentley, Aston Martin και Lamborghini να «χυθούν» στο δρόμο και να κολλήσουν το ένα πάνω στο άλλο.

A transporter carrying ‘luxury’ cars overturned on the A20 outside Brands Hatch shortly before 8pm last night. The vehicles are thought to be used to provide driving experiences at the racing circuit. The transporter driver escaped with only a minor injury. Video: Ben Slipper. pic.twitter.com/PZk5LnBJyo

— Kent 999s (@Kent_999s) August 24, 2023