Ελέφαντας πετάει στον αέρα γυναίκα που τον δελέαζε με μπανάνες

Σοκαριστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την Ινδία, όπου ελέφαντας πετάει στον αέρα γυναίκα, η οποία και τον δελεάζει με μπανάνες.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα κρατώντας μπανάνες στο χέρι της δελέαζε τον ελέφαντα με μπανάνες, τις οποίες όμως τελικά δεν έδινε.

Την ίδια στιγμή τρίτο πρόσωπο τραβούσε βίντεο από το περιστατικό, στο οποίο και η γυναίκα απευθυνόταν ενώ γελούσε.

You can’t fool an elephant even though he is tamed. They are one of the most intelligent animals to be in captivity. pic.twitter.com/rQXS6KYskN

