Ελέφαντας παίζει μπάλα και «τρελαίνει» ντόπιους και τουρίστες (βίντεο)

Ατραξιόν έχει γίνει στην Ινδία ένας 33χρονος ελέφαντας που παίζει ποδόσφαιρο με κατοίκους και έχει γίνει το «talk of the town» στην πόλη Μανγκαλούρου της νότιας Ινδίας. Ο ελέφαντας είναι ιδιαίτερα φιλικός με τον κόσμο που τον πλησιάζει για να τον δει να παίζει ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, πολλοί τουρίστες του έχουν δώσει και το ψευδώνυμο «Μέσι των ελεφάντων», λόγω της ικανότητάς του στο ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, ο Mahalaksmi, όπως είναι το κανονικό του όνομα, έχει και άλλες δεξιοτεχνίες, όπως το να χτυπάει την καμπάνα στον ινδουιστικό ναό της περιοχής.

Στο βίντεο που κοινοποίησε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters στο Τwitter φαίνεται οι πιστοί να πλησιάζουν τον ελέφαντα που ζει έξω από τον ναό Kateel Durgaparameshwari.

WATCH: 🐘 A 33-year-old elephant that plays soccer has become the talk of the town in southern India's Mangaluru city pic.twitter.com/CpscCbbQoI

— Reuters (@Reuters) April 9, 2023