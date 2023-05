Έφαγε ζωντανό χρυσόψαρο μπροστά σε πλήθος κόσμου

Σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που άφησε πολλούς ανθρώπους εμβρόντητους και αηδιασμένους, ένας κορυφαίος παράγοντας αγώνων καταγράφηκε από την κάμερα να καταπίνει ένα ζωντανό χρυσόψαρο, ενώ οι θεατές ούρλιαζαν από τρόμο. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε οργή.

Το βίντεο δείχνει τον παράγοντα των αγώνων, να στέκεται σε μια πίστα με μια ομάδα ανθρώπων. Στο βάθος ακούγεται δυνατή μουσική να παίζει, ενώ το πλήθος ζητωκραυγάζει και φωνάζει. Ξαφνικά, ο άνδρας βάζει το χέρι του σε ένα δοχείο γεμάτο νερό και αρπάζει ένα ζωντανό χρυσόψαρο. Στη συνέχεια, προχωρά να βάλει το ψάρι στο στόμα του και το καταπίνει ολόκληρο, ενώ το πλήθος ουρλιάζει.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια αγωνιστική εκδήλωση, όπου ο πράκτορας πιστεύεται ότι διασκέδαζε πελάτες. Ωστόσο, οι ενέργειές του έχουν καταδικαστεί από ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων, οι οποίες ζητούν την τιμωρία του.

«Πρόκειται για μια αηδιαστική και σκληρή πράξη κακοποίησης ζώων», δήλωσε εκπρόσωπος της PETA. «Το να καταπίνει κανείς ζωντανά ζώα για διασκέδαση δεν είναι μόνο σκληρό αλλά και παράνομο. Καλούμε τις αρχές να αναλάβουν δράση εναντίον αυτού του ατόμου και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι μια τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή».

Hamish Macauley, a rising star of the bloodstock industry, was filmed swallowing a live goldfish on the dancefloor at Punchestown Festival.https://t.co/M1KZZgq4Rl

— Sam Morgan (@sam__morgan) April 30, 2023