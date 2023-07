Έβαλαν φωτιά σε πυροσβέστη και έκανε τρέχοντας δύο ρεκόρ Γκίνες! (βίντεο)

Στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες έχουν μπει αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πετύχει κάτι εντυπωσιακό, ωστόσο αυτό που κατάφερε ο Τζόναθαν Βέρο ξεπερνάει κάθε φαντασία. Ο 39χρονος πυροσβέστης από τη Γαλλία καλύφτηκε από τις φλόγες κι έτρεξε με μοναδικό στόχο την κατάρριψη του προηγούμενου καλύτερου επιτεύγματος. Συγκεκριμένα, φορώντας μπότες μηχανής, τρία στρώματα ρούχων, γάντια και αφού αλείφτηκε ολόκληρος με μία ειδική αντιπυρική κρέμα, τυλίχτηκε στις φλόγες και ξεκίνησε το παράτολμο εγχείρημά του.

Μετά από μία συγκλονιστική κούρσα, ο Τζόναθαν τα κατάφερε και πέτυχε κάτι μοναδικό. Το κοντέρ σημείωσε την απόσταση 272,25 μέτρων, σπάζοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ των 204,23 μέτρων.

New record: The fastest full body burn 100 m sprint without oxygen - 17 seconds by Jonathan Vero (France)

Jonathan also set the record for the farthest distance ran in full body burn during this attempt at 272.25 metres! 🔥 pic.twitter.com/J0QJsPNkPf

— Guinness World Records (@GWR) June 29, 2023