Δίδυμες μιλούσαν συγχρονισμένα για την περιπέτεια της μητέρας τους -Απίστευτο βίντεο

Δύο πανομοιότυπες δίδυμες από την Αυστραλία έγιναν viral αφού μίλησαν στην τηλεόραση για την περιπέτεια της μητέρας τους που της έκλεψαν το αυτοκίνητο.

Οι 50χρονες Μπρίτζετ και Πόλα Πάουερς στη συνέντευξή τους στο 7News Queensland μιλούσαν συγχρονισμένα, ολοκλήρωναν η μία τις προτάσεις της άλλης και απαντούσαν στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τα ίδια λόγια.

«Και ένας τύπος, ήταν εκεί πάνω με τη μαμά μας… Πάει, τρέχει, έχει ένα όπλο», είπε η μια αδερφή ενώ η άλλη επαναλάμβανε τις ίδιες λέξεις ταυτόχρονα. «Και η καρδιά μας άρχισε να χτυπάει δυνατά. Και είπα: “Ω, μαμά, πού είναι η μαμά;” Και η καημένη η μαμά ήταν κολλημένη εκεί πάνω», συνέχισε. Συνεχίζοντας περιέγραψαν ότι η μητέρα τους κατάφερε να παραμείνει ήρεμη: «Αλλά όπως φαίνεται, η θαρραλέα μητέρα μας του λέει: “Είσαι καλά;” γιατί εκείνος είχε αίμα στο πρόσωπό του. Και εκείνος απαντά: “Θα σε πυροβολήσω”. Κι εκείνη του λέει: “Είμαι εδώ για να βοηθήσω”. Η μαμά τον αποσπά για να τον κάνει να κοιτάξει αλλού, κι όταν εκείνος γύρισε το βλέμμα, η μαμά έτρεξε μέσα στους θάμνους πίσω από τον φράχτη. Ο άντρας είπε: “Θα σε βρω και θα σε πυροβολήσω”». Οι δίδυμες είπαν ταυτόχρονα ότι σκέφτονταν: «Ελπίζω να μην πυροβολήσει».

Witnesses are recounting the mayhem that unfolded on the Sunshine Coast. Two sisters have told of how their mother and a man raced to help when the carjacked SUV rolled on Steve Irwin Way, only to find the gun-wielding car thief emerging from the wreck. #7NEWS pic.twitter.com/BRLNjRecAf

— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) April 21, 2025