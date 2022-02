Διαβάτης έπεσε σε γκρεμό και σταμάτησε σε βράχο 100 μέτρα πιο κάτω - Βίντεο

Στις 19 Φλεβάρη ένας 19χρονος διαβάτης πήγε μόνος του για πεζοπορία στους λόφους Ναντί, όμως γλίστρησε κι έπεσε στο κενό.

Για καλή του τύχη ο νεαρός φοιτητής μηχανολογίας προσγειώθηκε περίπου 100 μέτρα πιο κάτω σε κάτι βράχους και σώθηκε από βέβαιο θάνατο.

Ο 19χρονος νεαρός, στη δημοσιότητα δόθηκε μόνο το μικρό του όνομα: Νισάνκ, βρέθηκε εγκλωβισμένος –τραυματισμένος μεν αλλά ζωντανός– σε ένα απροσπέλαστο σημείο καταμεσής του γκρεμού.

Δεν μπορούσε να κάνει ούτε μπρος ούτε πίσω. Ευτυχώς, είχε μαζί του το κινητό τηλέφωνο και μπόρεσε να καλέσει την αστυνομία και να ενημερώσει για την κατάστασή του, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI.

Αμέσως ξεκίνησε μια τεράστια επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωσή του.

Έγιναν πολλές απόπειρες από διασώστες να κατέβουν με σκοινιά στο σημείο που είχε πέσει ο νεαρός φοιτητής, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Τότε, ανέλαβε δράση η αεροπορία της Ινδίας κι ένα ελικόπτερο κατέφτασε στον βράχο που βρισκόταν ο 19χρονος Νισάνκ.

Με το έδαφος να είναι πολύ απόκρημνο και πουθενά να μην υπάρχει σημείο για το ελικόπτερο να προσγειωθεί, ένας χειριστής κατέβηκε με βίντσι στον βράχο, έδεσε τον νεαρό φοιτητή και τον ανέβασε στο αεροσκάφος με ασφάλεια.

Ο τραυματισμένος νεαρός δέχτηκε αμέσως τις πρώτες βοήθειες από την ιατρική ομάδα στο ελικόπτερο.

#WATCH Karnataka | Indian Air Force and Chikkaballapur Police rescued a 19-year-old student who fell 300 ft from a steep cliff onto a rocky ledge at Nandi Hills this evening pic.twitter.com/KaMN7zBKAJ

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην αεροπορική βάση της Γελαχάνκα στην Ινδία, κι από εκεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο της περιοχής.

Η ιστορία του έγινε viral στα social media, με τους περισσότερους χρήστες να θαυμάζουν την ανέλπιστη τύχη του να σωθεί πέφτοντας στο ύψωμα στα μέσα του λόφου και να τους εύχονται γρήγορη ανάρρωση από τα τραύματά του.

Here’s how Nishank (19), an engineering student in #Bengaluru was rescued today (20.2.2022) after falling off #NandiHills and getting stuck in a cliff cavity nearly 250m below: pic.twitter.com/MbXjQZzziK

— Ralph Alex Arakal (@ralpharakal) February 20, 2022