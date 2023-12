Coquette trend: Φιογκάκια μέχρι και στο τουρσί;

Τώρα που βρισκόμαστε στα βάθη του χειμώνα, οι μέρες είναι πιο μικρές, οι νύχτες είναι πιο κρύες και η μελαγχολία είναι μόνιμα στη θέση του οδηγού. «Θα ξαναγελάσω ποτέ;» μπορεί να αναρωτιέστε. Λοιπόν, ναι. Αλλά όταν κάτι είναι στ’ αλήθεια αστείο.

Με την ελπίδα να εξαφανίσουν τη μελαγχολία του χειμώνα και να προκαλέσουν λίγη εορταστική χαρά, τα κορίτσια του TikTok είναι και πάλι εδώ, αυτή τη φορά διακοσμώντας τις ζωές τους με χαριτωμένους φιόγκους εδώ, εκεί και παντού.

Tο coquettecore βαδίζει στα χνάρια του girl dinner και του girl math, ανακηρύσσοντας επίσημα το 2023 ως τη χρονιά του κοριτσιού

the new viral coquette trend using 'let the light in' is so stupid but whatever helps us winning this grammy campaign i guess pic.twitter.com/WbMTL914d0

— Carla ♡ (@oceanblvdvinyl) December 6, 2023