Βρέφος γεννήθηκε με τέσσερα νεφρά - Κάθε φορά που κολλάει γρίπη, γυρνάει σε πνευμονία

Ένα απίστευτο περιστατικό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν γιατροί, γιατί ανακάλυψαν ότι ένα βρέφος γεννήθηκε με τέσσερα νεφρά και έπρεπε να γίνει επειγόντως εγχείρηση, ώστε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 21χρονη Thalia Silva Alves γέννησε πρόωρα το 2022 και έφερε στον κόσμο την κόρη της Isis. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει πρόβλημα στα νεφρά πριν γεννηθεί το παιδί, αλλά έμαθαν την αλήθεια όταν έγινε 5 μηνών.

Τότε, έκαναν εγχείρηση για να αφαιρέσουν το ένα νεφρό που είχε διογκωθεί σε βαθμό που το παιδί δεν μπορούσε να φάει και να ουρήσει και εντόπισαν πως γεννήθηκε με συνολικά τέσσερα νεφρά.

Με βάση το αμερικανικό δημοσίευμα, η παρουσία ενός ή περισσότερων επιπλέον νεφρών ονομάζεται υπεράριθμοι νεφροί ή βοηθητικοί νεφροί και είναι τόσο σπάνια που έχουν καταγραφεί λιγότερες από 100 τέτοιες περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο.

