Βραζιλία: Ακραία φάρσα στον streamer IShowSpeed

Ο πλέον πασίγνωστος streamer IShowSpeed φαίνεται πως έχει το «χάρισμα» να μπλέκεται κάθε φορά στις πιο περίεργες και αναπάντεχες καταστάσεις. Κάπως έτσι, τώρα έμεινε να πιστεύει πως ήταν θύμα απαγωγής, ως αποτέλεσμα μιας ακραίας φάρσας!

Παίρνωτας τα πράγματα από την αρχή, ο IShowSpeed βρισκόταν στην Βραζιλία, κάνοντας stream το ταξίδι του. Καθώς περπατούσε σε ένα στενάκι, ο steamer περικυκλώθηκε ξαφνικά από περίπου 15 μέλη συμμορίας, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν full face μάσκες και μάλιστα αρκετοί ήταν οπλισμένοι με καδρόνια. Οι άνδρες ξεκίνησαν να τον τραβάνε και να τον φωνάζουν, με την ασφάλειά του και τα άτομα της παραγωγής του stream να μένουν ανήμποροι να τον βοηθήσουν μέσα στο χάος.

Αφού η συμμορία έβαλε τον streamer να πέσει στα γόνατα, αυτός ξεκίνησε να παρακαλάει για τη ζωή του και να κλαίει. Τότε ήταν που ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Ξαφνικά οι οπλισμένοι άνδρες τον σήκωσαν και ξεκινήσαν να χορεύουν μαζί του, σε έναν ρυθμό που σίγουρα είναι γνωστός στους viewers του. Έπειτα, του εξήγησαν πως είχαν πληρωθεί για να του κάνουν φάρσα και τον αγκάλιασαν. Ο IShowSpeed, ακόμη εμφανώς ταραγμένος, τους ευχαρίστησε που δεν του έκαναν κακό, σκουπίζοντας τα δάκρυα από τα μάτια του.

Τελικά, έγινε γνωστό πως πίσω από τη φάρσα βρισκόταν ο φίλος του IShowSpeed, ο YouTuber ‘Arab’. Μάλιστα, ο δημιουργός περιεχομένου ήθελε αρχικά να κάνει τη φάρσα με ακόμη πιο σοβαρά όπλα, αλλά επειδή το stream μεταδιδόταν στο YouTube αποφάσισε να ζητήσει από τη συμμορία να είναι πιο ελαφριά οπλισμένη, με «μπαστούνια».

Για την ώρα δε γνωρίζουμε αν ο Speed συγχωρέσε τον Arab, αλλά ο YouTuber τόνισε πως πιστεύει ότι θα τον συγχωρέσει επειδή το σκηνικό είναι σίγουρος «πως θα γίνει viral».

