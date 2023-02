Αυτός είναι ο Bobi, ο γηραιότερος σκύλος στον κόσμο

Ο σκύλος που εκθρόνισε τον προκάτοχό του από τα βιβλία των Ρεκόρ Γκίνες βρίσκεται στη Πορτογαλία. Το ρεκόρ που κατέρριψε κρατούσε κάτι περισσότερο από 83 χρόνια.

Ο προηγούμενος γηραιότερος σκύλος ήταν ο Bluey από την Αυστραλία, ο οποίος πέθανε το 1939 σε ηλικία 29 ετών και πέντε μηνών. Πλέον ο Bobi είναι ένα καθαρόαιμο Rafeiro do Alentejo, μια ράτσα που ζει 12 με 14 χρόνια. Αλλά την πρώτη Φεβρουαρίου ο Bobi ήταν ήδη 30 ετών και 226 ημερών, δείχνοντας μάλιστα αρκετά καλά για την ηλικία του.

Η ηλικία του έχει κατοχυρωθεί επίσημα από την από τη βάση δεδομένων κατοικίδιων ζώων της πορτογαλικής κυβέρνησης, της οποίας την διαχείριση έχει η Εθνική Ένωση Κτηνιάτρων, όπως αναφέρει το Βιβλίο Γκίνες.

Ο Bobi έχει ζήσει αυτές τις τρεις δεκαετίες και κάτι στο χωριό Conqueiros στην δυτική ακτή της χώρας, μαζί με την οικογένεια Costa. Το 2018 εμφάνισε το μέχρι στιγμής μοναδικό πρόβλημα υγείας του, όταν και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όταν κατέρρευσε από αναπνευστικές δυσκολίες. Αλλά κατά τα άλλα έχει ζήσει μια χαλαρή και απροβλημάτιστη ζωή έως τώρα.

you're not allowed to scroll past Bobi without saying hello and calling him a good boi 🥰️

he's the oldest dog ever! pic.twitter.com/aOMumBX3HK

— Guinness World Records (@GWR) February 2, 2023