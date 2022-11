Απίστευτο: 50χρονος δρομέας έτρεξε σε μαραθώνιο... καπνίζοντας (βίντεο)

Viral έχει γίνει 50χρονος Κινέζος που έτρεξε και τερμάτισε μαραθώνιο σε μόλις 3,5 ώρες ενώ δεν σταμάτησε να καπνίζει τσιγάρα.

Ο Τσεν έγινε επίσης προφανώς γνωστός ως «Smoking Brother» στους κύκλους του τρεξίματος μετά από μια εκδήλωση του 2017 στην πόλη Χανγκτσόου. Όπως ήταν φυσικό οι αντιδράσεις για τον 50χρονο αθλητή ήταν ανάμεικτες, με κάποιους να χαιρετίζουν τις ικανότητές του, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αποτελεί κακό παράδειγμα.

«Πάει ο ήρωάς μου» έγραψε ένας χρήστης του Instagram. «Φανταστείτε να τρέχετε από πίσω του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα», συμπλήρωσε ένας άλλος.

A middle-aged man from China has shot to fame for completing a marathon while smoking. #China #Chinanews #marathon #smoking https://t.co/bgP3IzLsDT pic.twitter.com/cOnnrKAlrM

— MustShareNews (@MustShareNews) November 14, 2022