Πήγε για φθηνή αισθητική επέμβαση στην Τουρκία και κόντεψε να πεθάνει από σηψαιμία 

Παραλίγο να χάσει την ζωή της μια 50χρονη βρετανίδα που ταξίδεψε ως την Τουρκία για να κάνει κοιλιοπλαστική – μια αισθητική επέμβαση που την βρήκε σε… τιμή ευκαιρίας, μόλις 4.300 λίρες όταν στην Βρετάνια κοστίζει τουλάχιστον 8.000.

Η 50χρονη Janet Smalley – μητέρα τριών παιδιών από το Λάνκασιρ - αποφάσισε να κάνει δώρο την επέμβαση στον εαυτό της για τα γενέθλια της. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, συναντήθηκε με τον γιατρό της κλινικής την οποία είχε επιλέξει και πριν την κοιλιοπλαστική υποβλήθηκε σε λιποαναρρόφηση στην κοιλιά το στομάχι και τα πλαϊνά της πλάτης - επέμβαση αναγκαία για το καλύτερο αποτέλεσμα όπως της είπαν.

Όταν ξύπνησε από την επέμβαση, πονούσε φοβερά αλλά νόμιζε ότι ήταν φυσιολογικό.

Την τρίτη μέρα έφυγε από την κλινική για να συνεχίσει για λίγες ακόμα ημέρες την ανάρρωση στο ξενοδοχείο της. Τότε τα πράγματα άρχισαν να γίνονται ακόμα χειρότερα. Είχε φριχτούς πόνους, τα δόντια της έτρεμαν, είχε πολύ χαμηλή πίεση ενώ γέμισε το σώμα της με κόκκινες πρησμένες φουσκάλες.

Επικοινώνησε με την κλινική και οι υπεύθυνοι την καθησύχασαν ότι και πάλι όλα είναι φυσιολογικά, παρενέργιες του αναισθητικού.

Στη συνέχεια η Τζάνετ άρχισε να νιώθει ότι φλέγεται όλο της το σώμα και να ιδρώνει ακατάπαυστα αλλά και πάλι οι γιατροί της είπαν ότι όλα προέρχονται από το… άγχος.

I treated myself to a bargain £4k tummy tuck in Turkey - but it nearly killed me https://t.co/osQN5eXwxN

— SunHealth (@TheSunHealth) November 14, 2022