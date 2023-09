Αναγκαστική προσγείωση πτήσης... λόγω διάρροιας επιβάτη

Αναστροφή στον αέρα πραγματοποίησε μια πτήση της Delta Airlines που είχε αναχωρήσει από την Ατλάντα των ΗΠΑ με προορισμό τη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το Airbus A350 αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στην Ατλάντα και να προσγειωθεί εκεί, λόγω περιστατικού διάρροιας επιβάτη.

Όπως αναφέρει η New York Post, περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση, o πιλότος της Delta επικοινώνησε με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στην Ατλάντα και ζήτησε άδεια για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο και να προσγειωθεί εκεί εξαιτίας «ζητήματος βιολογικού κινδύνου».

Όπως ανέφερε, ένας επιβάτης παρουσίασε διάρροια σε όλο το μήκος του αεροπλάνου και γι' αυτό ήταν επιβεβλημένη η επιστροφή.

Video emerges from Delta flight that had to make emergency landing due to passenger’s diarrhea https://t.co/Qppgulm37O

pic.twitter.com/uS0pjgSHLa

— Breaking911 (@Breaking911) September 6, 2023