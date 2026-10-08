Υδρογονάνθρακες: Τον Απρίλιο 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο -Μάιο με Ιούνιο τα αποτελέσματα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο έπειτα από 45 χρόνια.

Η γεώτρηση στο Ιόνιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2027.

Πρόκειται για τη γεώτρηση στο Οικόπεδο 2 του Ιονίου που κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 60 ημέρες, με τα πρώτα αποτελέσματα να γίνονται γνωστά τον Μάιο ή τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Κρίσιμος παράγοντας για το ακριβές timing είναι το γεωτρύπανο της Stena, το οποίο βρίσκεται σε πρόγραμμα άλλων γεωτρήσεων και θα κατευθυνθεί προς το Οικόπεδο 2 μόλις ολοκληρώσει τις προηγούμενες εργασίες του.

«Σίγουρα Απρίλιο και ίσως και νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Energean Μαθιός Ρήγας μιλώντας στο East Mediterranean Gas Forum (EMGF) την Τετάρτη (7.10.2026), στην Αθήνα, που διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η HELLENiQ ENERGY.

Κοίτασμα μεγέθους 270 δισ. κ.μ.

Το έργο έχει αναλάβει η κοινοπραξία Energean – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY, με την Energean να έχει το ρόλο του operator κατά την ερευνητική περίοδο, ενώ σε περίπτωση που η γεώτρηση έχει θετικά αποτελέσματα ως προς την ύπαρξη υδρογονανθράκων, το ρόλο του operator θα αναλάβει η ExxonMobil.

Με την ολοκλήρωση της ερευνητικής γεώτρησης θα αποκαλυφθεί αν υπάρχει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο στον στόχο «Ασωπός 1», που έχει προσδιοριστεί από τις σεισμικές έρευνες, αλλά η διαπίστωση του κατά πόσο το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο απαιτεί περισσότερες γεωτρήσεις που θα οριοθετήσουν το μέγεθός του.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κοίτασμα είναι μεγέθους 270 δισ. κυβικών μέτρων. «Ένα τέτοιο κοίτασμα καθιστά την Ελλάδα αυτάρκη αλλά και εξαγωγέα φυσικού αερίου» τόνισε ο Μαθιός Ρήγας.

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι θετικά, θα απαιτηθεί να γίνουν επιπλέον τέσσερις γεωτρήσεις προκειμένου να οριοθετηθεί το κοίτασμα.

Να σημειωθεί ότι η διενέργεια των επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων (που απαιτούν επίσης περιβαλλοντική αδειοδότηση) απαιτεί περίοδο περίπου ενός έτους, άρα τοποθετούνται στο 2028, και, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ακολουθεί τριετής περίοδος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού άντλησης και μεταφοράς των υδρογονανθράκων.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη (06.10.2026) το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη γεώτρηση στον Ασωπό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δίκη Βαλυράκη: Ανακοινώνεται σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τον θάνατο του πρώην υπουργού

Κρατικά «φέσια»: Εκρηκτική αύξηση στα 3,82 δισ. ευρώ τον Αύγουστο

Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ – Η γυναίκα-σύμβολο του αγώνα για τη στέγη στην Ισπανία