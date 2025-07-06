Τράπεζες: Δάνεια 20,6 δισ. εκταμίευσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις - Η μερίδα του λέοντος σε βιομηχανία, ενέργεια

Συνολικά δάνεια 20,6 δισ. ευρώ εκταμίευσαν πέρυσι οι ελληνικές τράπεζες στις επιχειρήσεις, έναντι 12,8 δισ. ευρώ το 2023. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και δεν οφείλεται μόνον στις αυξημένες εκταμιεύσεις δανείων, αλλά και στην επέκταση των τραπεζών στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Μέση Ανατολή με κοινοπρακτικά και διεθνή δάνεια, όπου δραστηριοποιήθηκαν οι ελληνικές τράπεζες.

. Οι συμβάσεις επιχειρηματικών δανείων που συνομολογήθηκαν έφθασαν τα 28 δισ. ευρώ, αλλά περί τα 7,4 δισ. ευρώ δεν εκταμιεύθηκαν εντός του 2024 και πολλά από αυτά έχουν εκταμιευθεί φέτος.

Η μερίδα του λέοντος στις εκταμιεύσεις νέων δανείων σε ελληνικές επιχειρήσεις κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. 8,5 δισ. ευρώ ήταν τα δάνεια στις μεγάλες επιχειρήσεις, ποσοστό περίπου 63%. Τα δάνεια στις μεσαίες επιχειρήσεις έφθασαν τα 3,2 δισ. ευρώ το 2024, ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων σε μικρές επιχειρήσεις έφθασαν το 1,8 δισ. ευρώ.

Συμπερασματικά, περίπου το 40% στην αξία των δανείων που εκταμιεύθηκαν κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της βιομηχανίας και μεταποίησης και στην παραγωγής ενέργειας.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των χρηματοδοτικών πόρων πήραν επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, ενώ σχεδόν το ήμισυ των πόρων αφορούσε κάλυψη αναγκών για κεφάλαιο κίνησης.

Τα επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων υπήρξαν χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2023 ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, ενώ παράλληλα διαφαίνεται αντίστροφη σχέση μεταξύ ονομαστικού επιτοκίου δανεισμού και μεγέθους επιχείρησης.

Σ. Παπασταύρου: Πραγματοποιείται αύριο η πρώτη συνεδρίαση της ευρωπαϊκής task force για τις τιμές της ενέργειας

Νέο ρεκόρ στις προσλήψεις: – Ποιους κλάδους επέλεξαν οι εργαζόμενοι