Σούπερ Μάρκετ: Αυξημένες κατά 10,9% οι πωλήσεις το Πάσχα – Τι ψώνισαν οι Έλληνες

Γέμισαν τα ταμεία των σούπερ μάρκετ την περίοδο του Πάσχα, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Nielsen οι πωλήσεις τη Μεγάλη Εβδομάδα αυξήθηκαν κατά 10,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, η οποία είχε παρουσιάσει ήπια άνοδο της τάξεως του 5,5%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις κατηγορίες Τροφίμων & Ποτών, καθώς και στα Φρέσκα και επί Ζυγίω προϊόντα.

«Μια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με το Πάσχα του 2020, που πρώτη φορά το βιώσαμε με συνθήκες “καραντίνας”, είναι το γεγονός ότι φέτος όλες οι επιμέρους γεωγραφικές περιοχές παρουσιάζουν θετική τάση, ωστόσο τους πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τους παρουσιάζουν όχι τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά η περιφέρεια, με την περιοχή της Πελοποννήσου να αναπτύσσεται κατά 18,3%, την Κεντρική Ελλάδα με 16,8%, αλλά και την Κρήτη με 10,2%», σημειώνει η Nielsen.

Τι ψωνίσαμε

Στις προϊοντικές κατηγορίες παρατηρήθηκε μια σχετικά διαφορετική αγοραστική συμπεριφορά το φετινό Πάσχα, η οποία υποδηλώνει μια πιο εξωστρεφή διάθεση των καταναλωτών. Για παράδειγμα, κατηγορίες οι οποίες τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2020 είχαν παρουσιάσει αρνητική τάση, φέτος αντέστρεψαν την τάση τους και κινήθηκαν ιδιαίτερα θετικά.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αποσμητικά, τα αφρόλουτρα, καθώς και τα προϊόντα styling για τα μαλλιά. Στον αντίποδα, η επαναλειτουργία των κομμωτηρίων είχε ως αποτέλεσμα μια αντίστροφη πορεία για τις βαφές μαλλιών.

Οσον αφορά τα είδη φροντίδας του σπιτιού, οι Ελληνες καταναλωτές περιόρισαν σημαντικά την κατανάλωση ορισμένων κατηγοριών καθαρισμού. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα καθαριστικά σπιτιού (2020 vs 2019: +39,1%, 2021 vs 2020: -1,9%), αλλά και τα καθαριστικά πατώματος (2020 vs 2019: +23,4%, 2021 vs 2020: +0,1%).

Τέλος, τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα τα νοικοκυριά είχαν περισσότερη διάθεση για διασκέδαση στο σπίτι, με την κατανάλωση όλων των αλκοολούχων κατηγοριών να παρουσιάζει ανάπτυξη πωλήσεων (ουίσκι +81,9%, μπίρες +40,6%, κρασιά +22,4%).

