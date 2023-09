Ρεύμα: Αναλυτικά οι τιμές ανά πάροχο για τον Οκτώβριο

Στα 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα, δηλαδή αμετάβλητο παραμένει το οικιακό τιμολόγιο ρεύματος της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις για τα τιμολόγια ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ είναι 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα αν η κατανάλωση είναι έως 500 κιλοβατώρες.

Παράλληλα, προβλέπονται 16,7 σεντς ανά κιλοβατώρα αν η κατανάλωση του μήνα υπερβεί τις 500 κιλοβατώρες. Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση παραμένει επίσης στα 11,4 σεντς.

Έτσι, τα τιμολόγια των λοιπών προμηθευτών για τον επόμενο μήνα διαμορφώνονται ως εξής:

Protergia Οικιακό Value+: 0,0888 σεντς ανά κιλοβατώρα, από 0,0946 το Σεπτέμβριο.

Ήρων GENEROUS GUARANTEE HOME: 0,0855 Euro/kWh, με ενσωματωμένη 10% έκπτωση συνέπειας και ανώτατη τιμή Guarantee 0,170 Euro/kWh

Elpedison Value 0,0800 Euro/kWh

Nrg on time+: 0,14500 Euro/kWh

Watt&Volt: 0,09480 Euro/kWh

Φυσικό Αέριο Ελλάδας: Ρεύμα Οικιακό MAXI Free+ 0,124 Euro/kWh

