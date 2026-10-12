Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Υποχρεωτική σε νέους κλάδους

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, καλύπτοντας σχεδόν μισό εκατομμύριο επιπλέον εργαζόμενους. Το μέτρο αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων.

Με τη νέα επέκταση, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από την Ψηφιακή Κάρτα φτάνει περίπου τα 2,5 εκατομμύρια. Όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στόχος είναι η αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και η καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης.

Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πλήρως από τις 16 Νοεμβρίου, σε κλάδους όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση, οι επισκευές, τα logistics, η διαχείριση νερού και λυμάτων και τα τυχερά παίγνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στο μέτρο περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες, αυξημένες κατά 36,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

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