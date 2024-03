POS και ταμειακές μηχανές: Ποιοι κέρδισαν δίμηνη παράταση - Οι ειδικές κατηγορίες

«Ανάσα» σε χιλιάδες επιχειρηματίες έδωσε η νέα παράταση για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εμπρόθεσμα.

Μάλιστα, η παράταση μπορεί να φτάσει ακόμα και τους δύο μήνες, έως τις 30 Απριλίου για δύο ειδικές κατηγορίες ψηφιακών συστημάτων.

Ωστόσο, αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα θα βρεθούν όσες επιχειρήσεις υπάγονται στους 35 κλάδους λιανικής που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS και δεν παρήγγειλαν το τερματικό μηχάνημα POS έως τις 29 Φεβρουαρίου, καθώς η παράταση αφορά την εγκατάσταση.

Διπλή παράταση

Έως τις 31 Μαρτίου

Αναλυτικότερα, παράταση μέχρι 31 Μαρτίου έλαβαν οι επιχειρήσεις που έχουν παραγγείλει αλλά δεν έχουν διασυνδέσει μέχρι σήμερα τα συστήματα τους, λόγω τεχνικών ζητημάτων.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Έως τις 30 Απριλίου

Η παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η& Απριλίου 2024 μόνο για εκείνες τις επιχειρήσεις που:

δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται πολύ περισσότερες.

Ειδικές κατηγορίες

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού (ERP) και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προθεσμία ως την 31η Μαΐου 2024.

Παράλληλα, με το νέο χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης παρατείνεται ως την 30η Απριλίου 2024 και η προθεσμία απόσυρσης των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.

Τέλος, δευκρινίζεται πως οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος (οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 30.000) θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τι ισχύει για όσους έχουν voucher

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως άνοιξε ο 4ος κύκλος χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές», προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους αγοράς και διασύνδεσης POS, ωστόσο οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν πως η έγκριση για τη λήψη του voucher ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο υπόχρεος να προχωρήσει στη διασύνδεση των συστημάτων του.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη διασύνδεση άμεσα και όταν εγκριθεί το voucher που του αναλογεί, θα μπορούν να το αξιοποιήσουν.

