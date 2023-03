POS: Βαριά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν συνδέουν τις ταμειακές μηχανές με την εφορία

Από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ θα κυμαίνονται τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις των οποίων οι ταμειακές μηχανές και οι συσκευές POS δεν θα είναι συνδεδεμένες με την εφορία, όπως προκύπτει από σχετική διάταξη που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο.

Υπενθυμίζεται πως το μέτρο αυτό αναμενόταν εδώ και μήνες να τεθεί σε εφαρμογή. Σημειώνεται δε πως με το άρθρο 42 εισάγεται πλαίσιο διαδικαστικών κυρώσεων για την παραβίαση της υποχρέωσης που εισάγεται με το άρθρο 1, ήτοι της διασύνδεσης των υπόχρεων οντοτήτων που κατέχουν τερματικά EFT/POS με την ΑΑΔΕ.

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν αφενός στη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και αφετέρου στη διαφάνεια των ενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Ποιους αφορά το μέτρο

Όπως αναφέρεται στα άρθρα 41 και 42 της διάταξης, οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν τις οντότητες (επιχειρήσεις) του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που έχουν την υποχρέωση χρήσης EFT/POS τερματικών (δικαιούχοι πληρωμής) και τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης στο άρθρο 41 επισημαίνεται πως στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206) προστίθεται άρθρο 15Β ως εξής:

«Υποχρεωτική διασύνδεση των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση.

1. Τα τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS )», ημεδαπής και αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι νομικές οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’251), διασυνδέονται υποχρεωτικά και παρέχουν στην ΑΑΔΕ τις καθοριζόμενες πληροφορίες συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτών, είτε μέσω διασύνδεσής τους με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.), είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία, οι υπόχρεοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (EFT/POS) ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος».

Αλλά και το άρθρο 42 επισημαίνει πως στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206) προστίθεται άρθρο 54Θ ως εξής:

«Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β

1. Στην οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) που έχει υποχρέωση χρήσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS), ως δικαιούχος πληρωμής σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και παραβαίνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 15Β, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ανά φορολογικό έτος.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται κριτήρια για τον προσδιορισμό του ύψους των προστίμων της παρ. 1, όπως ενδεικτικά το τηρούμενο λογιστικό σύστημα, απλογραφικό ή διπλογραφικό, τα ακαθάριστα έσοδα της νομικής οντότητας και η υποτροπή, και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

