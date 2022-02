Ο Θοδωρής Τζούρος νέος Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ο Θοδωρής Τζούρος αναλαμβάνει καθήκοντα ως Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής, από τις 29 Μαρτίου 2022.

Ο Θοδωρής Τζούρος, με περισσότερα από 15 χρόνια δυναμικής πορείας στον τραπεζικό χώρο, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική, project finance και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων στις μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες της χώρας.

Από το 2013 -2019 ανήκε στο δυναμικό της Τράπεζας, ως Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής του Corporate Recovery Unit. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή και επικεφαλής του Corporate & Shipping Recovery στην Intrum Hellas.

Είναι κάτοχος Bachelor of Science και Master of Science in Accounting & Finance από το London School of Economics & Political Science (LSE).

