Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο – Αποκλιμάκωση και στην Ευρωζώνη

Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί τον Οκτώβριο στο 3,8%, τον Σεπτέμβριο στο 2,4% και τον Αύγουστο στο 3,5%, ενώ τον περσινό Νοέμβριο ανερχόταν σε 8,8%.

Στην Ευρωζώνη, τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε στο 2,4% από 2,9% τον Οκτώβριο. Έναν χρόνο πριν, ανερχόταν στο 10,1%.

Euro area annual #inflation at 2.4% in November 2023, down from 2.9% in October https://t.co/GnrY1SUfMA pic.twitter.com/35PPZ71kBr

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) December 19, 2023