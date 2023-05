Εφιαλτική μελέτη: Σχεδόν 190 αμερικανικές τράπεζες κινδυνεύουν με χρεοκοπία

Μετά την αποτυχία τριών αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών - με ακόμη μία να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού - ειδικοί αναλύουν το κατά πόσο η Αμερική θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με μια... καταιγίδα τραπεζικών χρεοκοπιών, στο ενδεχόμενο μαζικής απόσυρσης καταθέσεων (bank run).

Η PacWest Bancorp, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης, ενώ την περασμένη εβδομάδα, η First Republic Bank έγινε η τρίτη τράπεζα που κατέρρευσε, η δεύτερη μεγαλύτερη χρεοκοπία τράπεζας στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά από αυτήν της Washington Mutual, η οποία... κατέβασε ρολά το 2008 εν μέσω χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank τον Μάρτιο, μια μελέτη σχετικά με την ευπάθεια του τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι ακόμη 186 τράπεζες κινδυνεύουν με χρεοκοπία, αν μόνο οι μισοί από τους ανασφάλιστους καταθέτες τους αποφασίσουν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους.

Υπενθυμίζεται ότι το FDIC ασφαλίζει τις τραπεζικές καταθέσεις των ΗΠΑ έως και 250.000 δολάρια ανά λογαριασμό.

Γιατί χρεοκοπούν οι περιφερειακές τράπεζες;

Οι περιφερειακές τράπεζες χρεοκοπούν επειδή οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, για να περιορίσει τον πληθωρισμό, έχουν διαβρώσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, όπως τα κρατικά ομόλογα και οι τίτλοι που καλύπτονται από υποθήκες.

Τα περισσότερα ομόλογα πληρώνουν σταθερό επιτόκιο που γίνεται ελκυστικό όταν τα επιτόκια πέφτουν, αυξάνοντας τη ζήτηση και την τιμή του ομολόγου. Από την άλλη πλευρά, εάν τα επιτόκια αυξηθούν, οι επενδυτές προτιμούν το χαμηλότερο σταθερό επιτόκιο ενός ομολόγου, οδηγώντας έτσι την τιμή του προς τα κάτω.

Πολλές τράπεζες αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε ομόλογα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι καταθέσεις ήταν άφθονες αλλά η ζήτηση δανείων και οι αποδόσεις ήταν αδύναμες. Για πολλές τράπεζες, αυτές οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες θα παραμείνουν στα χαρτιά. Αλλες, όμως, μπορεί να αντιμετωπίσουν πραγματικές ζημίες, αν χρειαστεί να πουλήσουν τίτλους π.χ. για λόγους ρευστότητας, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Σεντ Λούις.

«Οι πρόσφατες μειώσεις στις αξίες των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων αύξησαν πολύ σημαντικά την ευπάθεια του τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ σε ανασφάλιστους καταθέτες», έγραψαν οι οικονομολόγοι σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Social Science Research Network, με τίτλο «Monetary Tightening and US Bank Fragility in 2023».

Φυσικά, αυτό το σενάριο θα εξελισσόταν μόνο αν η αμερικανική κυβέρνηση έμενε με σταυρωμένα τα χέρια.

«Ετσι, οι υπολογισμοί μας υποδεικνύουν ότι οι τράπεζες αυτές διατρέχουν σίγουρα δυνητικό κίνδυνο για bank run, ελλείψει άλλης κυβερνητικής παρέμβασης ή ανακεφαλαιοποίησης», έγραψαν οι οικονομολόγοι.

