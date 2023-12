Άγιος Βασίλης: Η «χρηματιστηριακή» αξία & η... περιουσία του - Πώς θα μπορούσε να γίνει... εκατομμυριούχος

Σκεφτόμαστε τον Άγιο Βασίλη, ως έναν καλοπροαίρετο που δίνει παιχνίδια μια ξεχωριστή βραδιά κάθε χρόνο. Αλλά τι κάνει όλον τον υπόλοιπο χρόνο; Διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παιχνιδιών στον κόσμο. Πώς λοιπόν βγάζει τα έσοδά του ο Άγιος Βασίλης;

Υπάρχει μια θεωρία που υποστηρίζει ότι Άγιος Βασίλης, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες σε όλο τον κόσμο, εισπράττει δικαιώματα για την εμβληματική εικόνα του.

Φέτος, το κλασικό εορταστικό ποίημα «Twas Night Before Christmas» συμπληρώνει 200 χρόνια ζωής. Σηματοδοτεί τη διάδοση του Άγιου Βασίλη, του ευγενικού πνεύματος που φέρνει δώρα την παραμονή των Χριστουγέννων.

Αν υποθέσουμε ότι ο κύριος Claus εισπράττει για την εικόνα του εδώ και δύο αιώνες, αυτές οι πληρωμές δικαιωμάτων θα είναι σίγουρα τεράστιες.

Κι αν Mariah Carey κερδίζει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για το “All I Want for Christmas is You”, ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης θα μπορούσε να κερδίσει τουλάχιστον τα διπλάσια.

Η καθαρή αξία του Άγιου Βασίλη: Τα περιουσιακά του στοιχεία

Το Εργαστήρι του Αγίου Βασίλη στον Βόρειο Πόλο και ένα άνετο εξοχικό σπίτι για δύο

Το 2022, ο ιστότοπος καταχώρησης ακινήτων Zillow εκτίμησε το σπίτι του St. Nick προς 1,15 εκατομμυρίων δολαρίων. Φέτος, η αξία της περιουσίας του (όπου βρίσκεται) ανέβηκε στα 1,18 εκατομμύρια δολάρια.

Image

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Άγιου Βασίλη

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο Ol’ Kris Kringle θα μπορούσε να έχει επενδύσει τα χρήματά του όλα αυτά τα χρόνια. Εξάλλου, τα διεθνή χρηματιστήρια υπάρχουν από τον 17ο αιώνα.

Ας επιλέξουμε μια μετοχή που ήδη συνδέουμε με την εικόνα του Άγιου Βασίλη: Coca-Cola. Το 1931, ο κύριος Claus έκανε αναμφισβήτητα την πιο εμβληματική του εμφάνιση σε μια σειρά από διαφημίσεις της Coca-Cola που σχεδίασε ο Haddon Sundblom.

Εάν ο Papa Noël πληρωνόταν σε μετοχές, δεν θα είχε ζημιές από την ανάπτυξη της αγοράς σχεδόν ενός αιώνα. Ας πούμε ότι πληρώθηκε με 100 μετοχές της Coca-Cola. Το 1931, οι μετοχές του είχαν αξία 1.182 $.

Σύμφωνα με τη Thestreet.com μετά από δέκα split σε διάστημα σχεδόν ενός αιώνα, σήμερα τα κέρδη του κ. Claus από τις 460.800 μετοχές του στην Coca-Cola θα ανέρχονταν συνολικά σε 26,5 εκατομμύρια δολάρια.

Τώρα σκεφτείτε κάθε εταιρεία που έχει χρησιμοποιήσει την εικόνα του Άγιου Βασίλη στις διαφημίσεις της: Kraft-Heinz, PepsiCo., Apple , General Motors, και τόσα άλλα. Αν τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών ήταν η προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής του, τα κέρδη του κεφαλαίου θα έκαναν τον Warren Buffett να κλαίει.

Πηγή: ΟΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο - Εντυπωσιακές εικόνες

Ένα ΤikTok για κάθε mood στο οικογενειακό τραπέζι. Εσύ ποιο είσαι; (βιντεο)

Το James Webb γιορτάζει τα Χριστούγεννα φωτογραφίζοντας 500 χιλιάδες άστρα στο κέντρο του γαλαξία μας (βίντεο)