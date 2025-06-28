Πένθος στα S/M Χαλκιαδάκη: Έφυγε από τη ζωή ο Διευθυντής Δικτύου του Ομίλου

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και θλιβερή μέρα για τον Όμιλο των S/M Χαλκιαδάκη καθώς , έφυγε από την ζωή ο Μιχάλης Κουκουβάς στα 59 του χρόνια.

Ο Μιχάλης Κουκουβάς ήταν Διευθυντής Δικτύου της εταιρείας κι ένας από τους πιο σταθερούς και αφοσιωμένους συνεργάτες.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Marketing Super Market Χαλκιαδάκης τον αποχαιρετά αναφέροντας:

Ο Μιχάλης υπήρξε στήριγμα και σημείο αναφοράς για εμάς από το 1982. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες υπηρέτησε με ήθος, επαγγελματισμό και αληθινό ενδιαφέρον, αποτελώντας μια εμβληματική φυσιογνωμία για τα καταστήματα και τους συναδέλφους του.

Άνθρωπος με ανοιχτή καρδιά, χιούμορ και ακεραιότητα, ήταν πάντα προσιτός, πάντα δίπλα στους ανθρώπους γύρω του.

Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Μιχάλη, ο χαμός σου μας έχει συγκλονίσει. Θα μας λείψεις!

Την Κυριακή η κηδεία:

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 29/6/25 στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου όπου θα γίνει και η ταφή.

Παράκληση της οικογένειας, αντί στεφάνων, να δοθούν δωρεές στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και στην «Ηλιαχτίδα- Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία»

(Ο εκλιπών σε παλαιότερη φωτογραφία με την Πρόεδρο και CEO της εταιρίας Χριστίνα Χαλκιαδάκη)

