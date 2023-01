Θλίψη: Δεν τα κατάφερε ο μικρός Αλέξανδρος Χουρδάκης...

Ο μικρός Αλέξανδρος Χουρδάκης, πάλεψε γενναία τον καρκίνο αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Το 5χρονο αγοράκι με καταγωγή από το Ηράκλειο, που ζούσε με την οικογένειά του τα τελευταία χρόνια στον Καναδά, άφησε την τελευταία του πνοή, αφού είχε δώσει μάχες κατά της ασθένειάς του, από τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Η είδηση "πάγωσε" οικογένεια, συγγενείς και φίλους.

Η ανάρτηση των γονιών του ραγίζει καρδιές:

"Με βαρια καρδια σας ενημερωνουμε ότι δυστυχώς ο Αλεξανδρος μας, το παιδι μας έφυγε ήρεμα σήμερα το βράδυ στην αγκαλιά της μανουλας του... πέτα ψηλά άγγελε μας σε ένα μέρος χωρίς δυστυχία, αρρώστια και πόνο... σε ευχαριστουμε για ολα τα μαθηματα ζωής και γενναιότητα που μας διδαξες.. όσοι σε γνώρισαν ήταν τιμή τους κ ακομα πιο μεγάλη για εμας τους γονείς σου.. θα είσαι για πάντα στην καρδιά μας, στη σκέψη μας και στο μυαλό μας.. σε αγαπαμε πολυ Αλέξανδρε μας θα μας λείψεις παιδι μου, σπλαχνο μου...

With a heavy heart we announce that Alex has gained his angel wings peacefully in his mother's lap. Fly high in heaven my angel in a place with no pain and no sickness. Thank you for all the life lessons you gave us to be brave. Who ever met you were very lucky.. You will always be in our hearts for ever and ever we will miss you..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Εκτός υπηρεσίας για 3 μήνες κι ούτε μια «συγγνώμη» στον γιατρό που έπεσε θύμα επίθεσης

Ηλίας Μαμαλάκης στο ekriti: Οι ογκολογικοί ασθενείς μπορούν να τρώνε και καλά και νόστιμα!

Κρήτη: Τα πυθάρια του Θραψανού, ξακουστά σε όλο τον κόσμο!