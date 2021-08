Σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης και 7ης ΥΠΕ για ενεργειακή αναβάθμιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας

Την Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ συνυπέγραψαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η διοικήτρια της ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρου Ν. Βαμβακά και του υποδιοικητή της ΥΠΕ Κρήτης Δημήτρη Αγαπίου.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου «INTegrated sustainable energy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)» του προγράμματος ELENA και ήδη έχει υπογραφεί ανάλογη προγραμματική σύμβαση με 13 Δήμους του νησιού.

Συνολικά η σύμβαση έχει προϋπολογισμό 812.000 ευρώ και χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Περιφέρεια Κρήτης, και εστιάζει στην προετοιμασία και ωρίμανση έργων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε εν συνεχεία οι φορείς να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα χρηματοδοτικά «εργαλεία» για την υλοποίησή τους.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε, ότι, με την παρούσα σύμβαση με την 7η ΥΠΕ και τους 13 Δήμους του νησιού γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση της Κρήτης, που στοχεύει στο χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές και προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά «εργαλεία» προς όφελος δημόσιων φορέων και Αυτοδιοίκησης.

Μέσα από την Πρωτοβουλία ELENA (European Local ENergy Assistance), που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ε.Ε., η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών δημόσιων αρχών για την ωρίμανση ενεργειακών έργων, την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Κρήτης, που αποτελεί βασική της προτεραιότητα.

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης στη Περιφέρεια παρόντες ήταν επίσης ο μηχανικός της 7ης ΥΠΕ Δημήτρης Σταυράκης και τα στελέχη Άρτεμης Σπανάκη και Αιμιλία Μαναγκαράκη.

ειδησεις σημερα

Άρχισαν οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Κρήτη: Υποβαθμίζουν υπηρεσίες του ΕΦΚΑ - Μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών και εργαζομένων

Ηράκλειο: Γιατρός εμβολίασε ο ίδιος, τις δύο ανήλικες κόρες του