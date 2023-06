Super Markets Χαλκιαδάκης: Έρχεται κύμα με πλούσια καλοκαιρινά δώρα!

Την Άνοιξη προσφέραμε ποδήλατα για ατέλειωτες ποδηλατάδες, για να απολαύσουμε τη φύση, αλλά και για να εντάξουμε το ποδήλατο στην καθημερινότητα μας, φροντίζοντας για το περιβάλλον και την υγεία μας!

Οι 41 τυχεροί νικητές, παρέλαβαν ήδη τα δώρα τους (40 ποδήλατα ενηλίκων και 1 ηλεκτρικό) από τα καταστήματα Χαλκιαδάκης με ιδιαίτερα χαρούμενη διάθεση και έτοιμοι για καθημερινές βόλτες, με την οικογένεια ή τους φίλους τους!

Υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή τους στην κλήρωση ήταν αυτόματη, αποκλειστικά με την χρήση της εκπτωτικής κάρτας Χαλκιαδάκης (xtra card) και με αγορές μέσα από μια μεγάλη ομάδα αγαπημένων τους προϊόντων!

Κάθε αγορά, κάθε ευρώ, αντιστοιχούσε και σε μία συμμετοχή!

Και επειδή οι κληρώσεις και τα δώρα δεν σταματάνε ποτέ στα Super Markets Χαλκιαδάκης, έρχεται «κύμα» με τα πιο super καλοκαιρινά δώρα! 40 φουσκωτές βάρκες και SUP σας περιμένουν για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι! Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με δώρα που θα σας κάνουν να απολαύσετε ακόμα περισσότερο τις μοναδικές παραλίες της Κρήτης μας!

Η συμμετοχή και σε αυτή την κλήρωση είναι απλή, χρησιμοποιώντας την xtra card Χαλκιαδάκης σε όλες τις αγορές σας και επιλέγοντας τα αγαπημένα σας προϊόντα.

Βουτήξτε λοιπόν στη μεγάλη μας καλοκαιρινή κλήρωση και κερδίστε αυτόματα με τη χρήση της Χtra Card συμμετοχή στην κλήρωση για 40 SUP & φουσκωτές βάρκες, αγοράζοντας προϊόντα: Παπαδοπούλου, Johnson's, Listerine, Colgate-Palmolive, Ajax, Klinex, Skip, Dove, Carroten, Noxzema, Doritos, Lipton, Pantene, Old Spice, Gillette Venus, Always, Trata, The Locals, Sensodyne.

Η μεγάλη μας κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/6/23 και οι νικητές θα ανακοινωθούν στα καταστήματα μας καθώς και στα ηλεκτρονικά μας μέσα επικοινωνίας (www.xalkiadakis.gr , https://www.facebook.com/xalkiadakis.gr ) .

Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθούν ακόμα μεγαλύτερες κληρώσεις με δώρα για όλους!

Γιατί στα super markets Χαλκιαδάκης, τα δώρα και οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ!

Καλό Καλοκαίρι σε όλους!

