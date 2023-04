Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ο Πρέσβης της Κίνας, Xiao Junzheng (φωτογραφίες)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) επισκέφθηκε ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Xiao Junzheng, συνοδευόμενος από την κα Zhang Dong, Α’ Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και στελέχη της Πρεσβείας, την Παρασκευή, 7 Απριλίου.

Ο Πρέσβης και οι συνεργάτες του συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, Διευθυντές των Ινστιτούτων και των Ειδικών Δομών του ΙΤΕ και ερευνητές, και ενημερώθηκαν εκτενώς για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, καθώς και για τις υφιστάμενες και μελλοντικές συνεργασίες με Ιδρύματα και φορείς στην Κίνα.

Image

(Ο Πρέσβης Xiao Junzheng και η Zhang Dong, A' Γραμματέας Ε&Τ της Πρεσβείας της Κίνας με τον Πρόεδρο, Διευθυντές, και ερευνητές του ΙΤΕ)

Στη συνέχεια, ο Πρέσβης παρουσίασε τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα της Κίνας, στοιχεία για την επένδυση της χώρας στην έρευνα, πατέντες, δημοσιεύσεις, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας καθώς και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας αλλά και τα κορυφαία ερευνητικά επιτεύγματα της Κίνας των τελευταίων ετών.

Ακολούθησε ενημέρωση για την εκπαίδευση υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων από την Κίνα στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), οι οποίοι είναι τώρα Καθηγητές ή Ερευνητές στην Κίνα, αλλά και για την μακροχρόνια συνεργασία του ΙΗΔΛ με Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς της Κίνας.

Παρουσιάστηκε επίσης, η πρόοδος του κοινού Ερευνητικού Εργαστηρίου με το Μουσείο του Ανακτόρου της Απαγορευμένης Πόλης (Belt and Road Joint Laboratory on Cultural Heritage Conservation Technology), η εξέλιξη της συνεργασίας του ΙΗΔΛ με το Chengdu Optics and Electronics Institute της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας, καθώς και τα αποτελέσματα του έργου «Water to hydrogen» που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ερευνητικής συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας.

Image

Στη συνέχεια ο Πρέσβης ενημερώθηκε για τη διοργάνωση του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Ρεολογίας που διοργανώνεται φέτος στην Αθήνα με σημαντική συμμετοχή από Ιδρύματα της Κίνας, αλλά και το επόμενο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί το 2027 στην Κίνα με σημαντική ελληνική συμμετοχή.

Ακολούθησε επίσης παρουσίαση του Κέντρου Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, το οποίο ακολουθεί μία διεπιστημονική προσέγγιση για την υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου ζωής της πολιτισμικής πληροφορίας και των διεργασιών τεκμηρίωσης, προς όφελος της μελέτης, της διατήρησης και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Image

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής δραστηριοποιείται ως αρμόδιο κέντρο για το διεθνές πρότυπο CIDOC CRM (ISO 21127), ένα εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς (οντολογία) στον τομέα της πολιτισμικής κληρονομιάς, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία, εξέλιξη και διάδοση του. Η Εθνική Διοίκηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς της κινεζικής κυβέρνησης, υπό το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, αποδέχθηκε το CIDOC CRM ως εθνικό πρότυπο GB/T 37965-2019 στις 30/8/2019.

Image

(Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ με την κα Zhang Dong, A' Γραμματέα Ε&Τ της Πρεσβείας της Κίνας)

Ο Πρέσβης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το υψηλό επίπεδο έρευνας που διεξάγεται στο Ίδρυμα ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε εκφράστηκε η αμοιβαία επιθυμία ενίσχυσης των σχέσεων και των ερευνητικών συνεργασιών, με χρηματοδότηση κοινών ερευνητικών έργων.

Ο Πρέσβης και τα μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν ερευνητικά εργαστήρια του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ξεναγήθηκαν από την Ομάδα «Εφαρμογές Φωτονικής στην Πολιτισμική Κληρονομιά» και την Ομάδα «Διάφανων Αγώγιμων Υλικών και Διατάξεων». Επισκέφθηκαν επίσης το Εργαστήριο «Μικρο-Νάνο επεξεργασίας υλικών με λέιζερ» και την εταιρία τεχνοβλαστό του ΙΗΔΛ «Biomimetic» που εδρεύει στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Ακολούθησε ξενάγηση στο εργαστήριο Μοριακής Εντομολογίας-Πράσινης Βιοτεχνολογίας, στις -μοναδικές στην Ελλάδα- υποδομές μικροσκοπίας υπερυψηλής ανάλυσης στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής.

