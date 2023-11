Στην κορυφή της Ευρώπης μαθητές από το Ηράκλειο για το υποβρύχιο που κατασκεύασαν

Pixabay

Την πρώτη θέση σε διαγωνισμό για την βιωσιμότητα, κατέκτησαν μαθητές του Ηρακλείου Κρήτης, με το υποβρύχιο που κατάφεραν να κατασκευάσουν.

Οι μαθητές της ομάδας Curie-osity από το 1ο ΕΦΚΕ Ηρακλείου απέσπασαν πανηγυρικά βραβείο στο διαγωνισμό Future League στο Βερολίνο, για την βιωσιμότητα φτιάχνοντας ένα μικρό υποβρύχιο με πολύ αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας για χρήση μέσα σε θαλασσινό νερό, και αποτελούσε μέρος της πρότασης των νεαρών μαθητών, για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Μάλιστα το project είχε προκριθεί ανάμεσα από 60 μαθητικές ομάδες προκειμένου να διαγωνιστεί την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο εκπροσωπώντας όχι μόνο την Κρήτη αλλά και την Ελλάδα ολόκληρη.

Την κατάκτηση του βραβείου ανακοίνωσε επίσημα ο φυσικός και υπεύθυνος του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου, Αστρινός Τσουτσουδάκης αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Πέρασαν πολλοί μήνες εντατικής δουλειάς με αγωνίες και ξενύχτια, ανάμεσα σε μαθήματα και διαβάσματα, για να δικαιωθούν οι κόποι των πιο γλυκών παιδιών του κόσμου. Τα ταλεντάκια μου της Curie-osity, της μιας από τις ομάδες ρομποτικής και STEM του 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου Κρήτης ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης, στο διαγωνισμό Future League για την βιωσιμότητα, του Science on Stage Europe με το πρότζεκτ τους Seewache, the guardian of the sea. Stay tuned γιατί δεν σκοπεύουν να σταματήσουν εδώ ...»

